Si blocca sui binari, disabile sordomuto salvato da un finanziare appena in tempo



Un disabile sordomuto ha rischiato di morire alla stazione di Empoli. Si è bloccato in mezzo alle rotaie, come se fosse rimasto disorientato. Un militare fortunatamente si è accorto in tempo del pericolo ed è riuscito a salvarlo.

