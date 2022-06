Si lancia nel vuoto con la tuta alare ma il paracadute non si apre: base jumper muore a 33 anni



Un base jumper di 33 anni è morto dopo un lancio dal Monte Brento, in Trentino. Lo sportivo non sarebbe riuscito ad aprire il paracadute, schiantandosi contro le rocce dopo un volo di 200 metri. Sono ancora in corso gli accertamenti per delineare le dinamiche della tragedia.

Continua a leggere



Un base jumper di 33 anni è morto dopo un lancio dal Monte Brento, in Trentino. Lo sportivo non sarebbe riuscito ad aprire il paracadute, schiantandosi contro le rocce dopo un volo di 200 metri. Sono ancora in corso gli accertamenti per delineare le dinamiche della tragedia.

Continua a leggere

Continua a leggere