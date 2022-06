Siccità, razionamenti d’acqua in Veneto: “È un bene prezioso, tutto questo fa paura”



Scattano anche in Veneto le ordinanze comunali per il razionamento dell’acqua potabile. Multe fino a 500 euro per chi lava la macchina, piazzali e cortili, riempie piscine, annaffia giardini: “Abbiamo bisogno di acqua ma non si trova più”.

