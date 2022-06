Thomas, affetto dalla sindrome di Down, prende la Maturità: “Può superare qualsiasi cosa”



La storia a lieto fine di Thomas, 23enne affetto da sindrome di Down, che è riuscito a superare la Maturità 2022 in un istituto professionale di Vinci. Il sindaco: “Prova evidente che un ragazzo con disabilità non ha barriere, può superare qualsiasi cosa”.

