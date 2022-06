Torino, 20enne picchiata in discoteca per aver difeso il fidanzato: “Colpita con un pugno in faccia”



Un pugno in pieno volto per aver difeso il fidanzato dagli insulti omofobi di un gruppo di bulli. È accaduto in una di discoteca di Torino dove un ragazzo ha picchiato una 20enne.

