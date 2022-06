Tragedia sfiorata a Bologna: bambino di 6 anni precipita dalla finestra mentre gioca



È accaduto a Bentivoglio, in provincia di Bologna: un bambino di sei anni, mentre stava giocando, è precipitato dalla finestra dell’abitazione in cui vive con la famiglia. Le sue condizioni non sono gravi.

