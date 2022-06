Trascina una ragazza fuori da una discoteca di Cattolica e la violenta: arrestato giovane 22enne



Una ragazza di 20 anni è stata violentata dopo una serata in una discoteca di Cattolica. L’aggressore, un giovane di 22 anni, l’avrebbe convinta a seguirlo nel parcheggio del locale per poi trascinarla in una stradina laterale e abusare di lei.

