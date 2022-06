Trova soldi per strada e li restituisce al proprietario. Disoccupato e padre di tre figli premiato



Nella zona di Vecchiano, in provincia di Pisa, Akim, 51enne padre marocchino, raccoglie portafoglio in terra: dentro 175 euro che riporta al proprietario. Il sindaco Angori lo premia in Comune.

