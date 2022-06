Uccisi dalla folla solo perché neri: il 15 giugno 1920 il linciaggio di Duluth, Minnesota



Il 15 giugno 1920 a Duluth, Minnesota, una folla di 10mila persone linciò e uccise tre uomini di colore solo perché accusati, senza alcuna prova, di rapina e stupro: i reati non furono mai provati, e si basavano solo sul racconto di due giovani bianchi. E nessuno ha mai pagato per quel linciaggio e per lo scempio dei cadaveri.

