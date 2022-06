Ucraini, russi e bielorussi compagni di squadra: “Calcio unisce, guerra non entra nello spogliatoio”



Fondata nel 2018 a Torino in occasione del mondiale di calcio in Russia, la USPR, Unione Sportiva Parlanti Russo, è la nazionale delle Ex Unione Sovietica. Oltre a Ucraini e Russi, ci sono Moldavi, Kazaki, Azeri, Uzbeki, e tutti insieme scendono in campo con la divisa rossa per giocare amichevoli e tornei dilettantistici.

