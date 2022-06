Vaiolo delle scimmie, per l’Oms casi aumentati del 62% in una settimana: in Italia 68 confermati



Secondo i dati aggiornati al 22 giugno dell’Organizzazione mondiale della Sanità, sono state censite 3.413 infezioni di vaiolo delle scimmie in aree in cui non è endemica, con un aumento del 62% in una settimana. Ma non è ancora una emergenza sanitaria internazionale.

Continua a leggere



Secondo i dati aggiornati al 22 giugno dell’Organizzazione mondiale della Sanità, sono state censite 3.413 infezioni di vaiolo delle scimmie in aree in cui non è endemica, con un aumento del 62% in una settimana. Ma non è ancora una emergenza sanitaria internazionale.

Continua a leggere

Continua a leggere