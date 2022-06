Viaggiano verso Senigallia per lavoro: padre e figlio muoiono in un tragico incidente d’auto



Michele e Giovanni Ascione stavano viaggiando sulla A14 verso Senigallia. Padre e figlio si erano messi in macchina per motivi di lavoro. I due sono morti sul colpo in seguito a un tragico incidente stradale. Con loro viaggiava anche un dipendente, ricoverato in gravi condizioni.

Continua a leggere



Michele e Giovanni Ascione stavano viaggiando sulla A14 verso Senigallia. Padre e figlio si erano messi in macchina per motivi di lavoro. I due sono morti sul colpo in seguito a un tragico incidente stradale. Con loro viaggiava anche un dipendente, ricoverato in gravi condizioni.

Continua a leggere

Continua a leggere