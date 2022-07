A 15 anni scappa da solo dall’Africa, adolescente bussa alla questura di Pisa: “Aiutatemi, ho fame”



Un migrante di 15 anni ha bussato alle porte della questura di Pisa per chiedere aiuto. L’adolescente ha raggiunto l’Italia non accompagnato e non ha parenti o conoscenti che possano prendersi cura di lui nel nostro Paese. Gli agenti della questura lo hanno rifocillato e portato in ospedale per sottoporlo ad accertamenti medici. Il ragazzino è stato poi ricollocato in una struttura per minori.

