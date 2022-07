A Venezia un uomo è morto dopo essere stato contagiato dal fungo killer Candida Auris



Un uomo di 70 anni è morto a Venezia dopo aver contratto il fungo killer Candida Auris: è il primo caso in Veneto. Il contagio potrebbe essere avvenuto durante un viaggio di lavoro in Kenya. Al via le misure di prevenzione.

