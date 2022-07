Al via la fase due delle ricerche in Marmolada: altri dieci giorni per recuperare i reperti



Inizia la fase due per la gestione delle ricerche dopo il crollo sulla Marmolada: terminato il ritrovamento delle vittime, ci sono ora dieci giorni di tempo per trovare i reperti mancanti via cielo e via terra.

