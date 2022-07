Anziana non riesce a uscire di casa e non mangia da giorni: poliziotti le fanno la spesa



La signora ha chiamato il 113 perché non sapeva più come fare: sola e affamata, ha chiesto aiuto per poter mangiare.

