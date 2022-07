Batterio escherichia coli, vietato fare il bagno in mare in 28 punti della Riviera romagnola



Proibito fare il bagno in diverse località del litorale adriatico: valori anomali sono emersi in 28 campioni prelevati da acque di balneazione in mare Adriatico tra Goro a Cattolica. Per Arpae si tratta di una concentrazione superiore al valore limite di escherichia coli.

Continua a leggere



Proibito fare il bagno in diverse località del litorale adriatico: valori anomali sono emersi in 28 campioni prelevati da acque di balneazione in mare Adriatico tra Goro a Cattolica. Per Arpae si tratta di una concentrazione superiore al valore limite di escherichia coli.

Continua a leggere

Continua a leggere