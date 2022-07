Bimba annegata nel Lago di Revine, chi era Mariia: arrivata dall’Ucraina per sfuggire alla guerra



Si chiamava Mariia Markovetska la bimba tra i 6 e gli 8 anni morta annegata ieri nel Lago Rivine, nel Trevigiano. Era arrivata con la nonna a marzo in Italia per sfuggire alla guerra in Ucraina.

