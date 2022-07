Bimbo di 6 anni muore annegato mentre gioca nella piscina di un resort in Sardegna



Un bimbo romano di 6 anni, in vacanza con la famiglia in Sardegna, è morto annegato nella piscina del Cala Luas, elegante struttura di Cardedu affacciata sulla costa orientale dell’Ogliastra. Ignote le cause del decesso.

Continua a leggere



Un bimbo romano di 6 anni, in vacanza con la famiglia in Sardegna, è morto annegato nella piscina del Cala Luas, elegante struttura di Cardedu affacciata sulla costa orientale dell’Ogliastra. Ignote le cause del decesso.

Continua a leggere

Continua a leggere