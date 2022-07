Bimbo morto a Sharm, cosa è successo ad Andrea: sabato l’arrivo della salma a Palermo



Sono rientrati in Italia nella giornata di oggi Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, i genitori del piccolo Andrea morto a Sharm el-Sheik per una presunta intossicazione alimentare. Mirabile è stato trasportato in un nosocomio palermitano e le sue condizioni di salute sarebbero in lieve miglioramento. La salma del bimbo arriverà nel nostro Paese nella giornata di domani. L’autopsia, già eseguita in Egitto, sarà disposta anche in Italia per ulteriori verifiche.

