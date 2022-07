Bimbo morto a Sharm, la Procura sentirà i genitori di Andrea: “Dubbi su intossicazione alimentare”



Saranno probabilmente sentiti la prossima settimana in Procura a Palermo i genitori di Andrea Mirabile, il bimbo di 6 anni morto mentre era in vacanza a Sharm. Agli inquirenti non convincerebbe la storia dell’intossicazione alimentare.

