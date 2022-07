Bimbo morto a Sharm, l’avvocato: “C’è una madre che vuole sapere cosa è successo a suo figlio”



La madre di Andrea Mirabile vuole solo sapere come sia morto suo figlio in due giorni. Così l’avvocato dei genitori del bambino morto a Sharm el Sheik spiega l’attesa per i risultati dell’autopsia che chiariranno cosa abbia ucciso il piccolo.

