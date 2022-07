Bimbo morto a Taormina, Vella (Fimp) a Fanpage.it: “Batteri esistono, spesso antibiotici usati male”



Il presidente siciliano della Federazione Italiana Pediatri Giuseppe Vella dopo il caso del piccolo Domenico Bandieramonte morto a 4 anni, secondo la famiglia dopo aver preso un batterio in ospedale: “Meno si va in ospedale, meglio è, non si può curare tutto con gli antibiotici”.

