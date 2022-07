Blitz agli Uffizi, ambientalisti si incollano alla Primavera di Botticelli: “Presto arte sarà un lusso”



Alcuni attivisti per l’ambiente hanno fatto un blitz all’interno degli Uffizi e si sono incollati al vetro della Primavera di Botticelli. “Lo facciamo per tenere alta attenzione sul clima”. Tutti sono stati portati via dalle forze dell’ordine.

Continua a leggere



Alcuni attivisti per l’ambiente hanno fatto un blitz all’interno degli Uffizi e si sono incollati al vetro della Primavera di Botticelli. “Lo facciamo per tenere alta attenzione sul clima”. Tutti sono stati portati via dalle forze dell’ordine.

Continua a leggere

Continua a leggere