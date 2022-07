Bocciata in seconda elementare per troppe assenze, i genitori di una bimba fanno ricorso al Tar



Bocciata a 7 anni: una bimba di Bari non andrà in terza elementare, per decisione degli insegnanti. Ma i genitori non sono d’accordo e hanno presentato ricorso.

