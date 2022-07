Bologna, giovane di 23 anni ucciso a coltellate dopo una lite in strada



Un ragazzo di 23 anni è stato ucciso a Castel del Rio, in provincia di Bologna, sull’Appennino imolese. I carabinieri, con il coordinamento della procura per i minorenni, stanno facendo accertamenti per tentare di chiarire quanto accaduto.

Continua a leggere



Un ragazzo di 23 anni è stato ucciso a Castel del Rio, in provincia di Bologna, sull’Appennino imolese. I carabinieri, con il coordinamento della procura per i minorenni, stanno facendo accertamenti per tentare di chiarire quanto accaduto.

Continua a leggere

Continua a leggere