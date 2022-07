Brindisi, il figlio di 6 anni beve il detersivo: mamma tenta il suicidio lanciandosi dal terzo piano



Una mamma di Francavilla Fontana (Brindisi) ha tentato il suicidio dopo aver visto il figlio di 6 anni ingerire del detersivo. La 41enne si è lanciata dal terzo piano della palazzina nella quale vive. La donna e il bimbo sono stati ricoverati in ospedale e non sono in pericolo di vita. Smentita l’ipotesi del tentato omicidio-suicidio.

