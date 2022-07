Cade in piscina con la bimba di due anni, muore babysitter a Bologna: grave la piccola



È morta in ospedale a Bologna la babysitter finita in piscina con la bambina di due anni che stava accudendo in una villetta privata. La bimba è ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

