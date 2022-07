Chi sono le tre donne nominate da Papa Francesco al dicastero per i vescovi: prima volta nella storia



Papa Francesco ha nominato per la prima volta tre donne al dicastero per i vescovi: si tratta di due suore e una laica. Il Pontefice ha nominato suor Raffaella Petrini, suor Yvonne Reungoat e Maria Lia Zervino. Bergoglio apre così la strada alle donne in Vaticano.

Continua a leggere



Papa Francesco ha nominato per la prima volta tre donne al dicastero per i vescovi: si tratta di due suore e una laica. Il Pontefice ha nominato suor Raffaella Petrini, suor Yvonne Reungoat e Maria Lia Zervino. Bergoglio apre così la strada alle donne in Vaticano.

Continua a leggere

Continua a leggere