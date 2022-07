Coltiva cannabis legale nell’orto e la regala su Facebook: Don Giuseppe viene denunciato per spaccio



Ha coltivato cannabis light nel suo orto, e quando è stato trasferito ha provato a regalare su Facebook le piantine che non poteva portare con lui. Una volta scoperto, il Vescovo lo ha sospeso ‘a divinis’ per 30 giorni e poi è arrivato anche il sequestro dei carabinieri: la marijuana aveva il 2,7% di THC e la conseguenza è una denuncia per spaccio.

