Covid in Italia, mezzo milione di nuovi casi in 7 giorni. L’Iss: “Quota reinfezioni sale al 9,5%”



Secondo il report esteso Iss sulla situazione Covid in Italia, nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari a 9,5%. In aumento anche le infezioni non notificate.

