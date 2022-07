Covid, ipotesi quarantena breve per i positivi: tampone prima di 7 giorni se senza sintomi da 48 ore



Fonti ministeriali confermano a Fanpage.it che sono in corso valutazioni sulla quarantena light per i positivi al Covid anche se nulla è ancora stato definito: secondo le nuove regole i positivi senza più sintomi da 48 ore non dovranno aspettare 7 giorni per un tampone. In caso di test negativo torneranno liberi.

