“Da quando hanno provato a stuprarmi ho sempre una giacca con me”: dice Martina, modella a Jesolo



“Dopo la tentata violenza porto sempre con me una giacca per paura. Con la sfilata ho voluto dire basta a tutto questo”, così Martina Elevatore a Fanpage.it dopo aver camminato sulla passerella di Jesolo con gli abiti che aveva la sera in cui il suo aggressore tentò di stuprarla.

Continua a leggere



“Dopo la tentata violenza porto sempre con me una giacca per paura. Con la sfilata ho voluto dire basta a tutto questo”, così Martina Elevatore a Fanpage.it dopo aver camminato sulla passerella di Jesolo con gli abiti che aveva la sera in cui il suo aggressore tentò di stuprarla.

Continua a leggere

Continua a leggere