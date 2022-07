Dal coma ai mondiali di Paraclimbing, la storia di Gian Matteo: “La normalità non esiste e niente è irraggiungibile”



“Quello che provo è soprattutto un senso di libertà” racconta il 25enne bolognese che nel 2015, durante una vacanza in Portogallo, è caduto da una scogliera alta quasi nove metri, finendo in coma per alcuni mesi. “Non esiste essere normali -assicura- bisogna cercare la propria normalità e in funzione di quella costruirsi il proprio percorso”

