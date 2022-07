“Dammi 200mila euro e faccio assumere tuo figlio”. Un arresto in Puglia



Un uomo di Massafra (Taranto) è stato denunciato per aver estorto circa 200mila euro a un “amico” in cambio di un aiuto a far assumere suo figlio.

