Domenico morto in ospedale a Taormina, il legale a Fanpage: “Otterremo giustizia per questo bambino”



La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Bandieramonte, il bimbo di 4 anni deceduto in un ospedale di Taormina. Secondo la famiglia, il minore, inizialmente ricoverato per un virus intestinale, avrebbe contratto un batterio ospedaliero in reparto. L’avvocato Tirozzi a Fanpage.it: “Otterremo giustizia”

