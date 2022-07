Elena Del Pozzo, le immagini della madre che corre al campo la mattina: era andata a scavare la buca



Prima si ferma in auto vicino al campo in cui è stata trovata morta Elena Del Pozzo, poi in tenuta da jogging Martina Patti ripassa sotto le telecamere e resta nel campo circa 40 minuti: secondo gli inquirenti in quei minuti la donna ha scavato la buca in cui seppellirà sua figlia.

Continua a leggere



Prima si ferma in auto vicino al campo in cui è stata trovata morta Elena Del Pozzo, poi in tenuta da jogging Martina Patti ripassa sotto le telecamere e resta nel campo circa 40 minuti: secondo gli inquirenti in quei minuti la donna ha scavato la buca in cui seppellirà sua figlia.

Continua a leggere

Continua a leggere