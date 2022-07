Fauci dice che dobbiamo prendere il vaiolo delle scimmie molto seriamente



“Non ne conosciamo ancora la portata e il potenziale ma dobbiamo comportarci come se avesse la capacità di diffondersi in modo molto più ampio di quanto si stia diffondendo in questo momento”, ha spiegato il consigliere medico della Casa Bianca Anthony Fauci parlando del vaiolo delle scimmie.

