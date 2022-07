Ferito a coltellate nella notte a Foggia: Francesco muore a 17 anni, rabbia dei parenti in ospedale



Francesco Pio D’Augelli è morto a soli 17 anni dopo essere stato ferito a coltellate all’addome vicino alla sua abitazione in via Lucera a San Severo (Foggia). Disordini di familiari e amici nell’ospedale dove è stato trasferito. Indagini in corso.

