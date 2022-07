Franco Severi trovato morto e decapitato a Forlì, fermato uno dei fratelli



Daniele Severi, è stato raggiunto dai militari dell’arma e posto in stato di fermo come indiziato del delitto del fratello. L’uomo era già nel mirino degli inquirenti da alcuni giorni e per questo era finito sul registro degli indagati.

