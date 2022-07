Fratello e sorella trovati morti nei loro letti, i vicini di casa non li vedevano da giorni



Due anziani di 83 e 89 anni sono stati trovati morti nei loro letti in un appartamento a Monreale, in Sicilia. A lanciare l’allarme, i vicini di casa che non li vedevano da giorni. Si indaga sulle cause del decesso.

