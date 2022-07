Genitori partono per le vacanze ma dimenticano il figlio di 7 anni in strada a Bologna



I carabinieri sono stati allertati da alcuni passanti che avevano notato il piccolo in strada in lacrime. I due genitori intanto avevano continuato il viaggio non rendendosi conto dell’accaduto.

