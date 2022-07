Il cane precipita sulla Maiella, escursionista si lancia nel vuoto per salvarlo: muoiono entrambi



Marco Ferretti, 36enne di Montesilvano, è morto ieri per un incidente avvenuto in montagna: l’escursionista è caduto facendo un volo di 15 metri nel tentativo di recuperare il suo husky che era scivolato in una scarpata.

