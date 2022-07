Il piccolo Mattias morto in piscina in Sardegna, l’esito dell’autopsia: “Nessun malore in acqua”



Nessun malore per il piccolo Mattias Poggi morto in piscina durante una vacanza in Sardegna con i genitori. Secondo l’autopsia, il bimbo di 6 anni avrebbe ingerito acqua. Si indaga per omicidio colposo.

Continua a leggere



Nessun malore per il piccolo Mattias Poggi morto in piscina durante una vacanza in Sardegna con i genitori. Secondo l’autopsia, il bimbo di 6 anni avrebbe ingerito acqua. Si indaga per omicidio colposo.

Continua a leggere

Continua a leggere