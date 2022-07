Il piccolo Mattias morto in piscina in Sardegna, oggi l’autopsia: “Si ipotizza un malore”



Si svolgerà oggi l’autopsia sul corpo del piccolo Mattias Poggi, il bimbo di 6 anni morto in piscina in un resort in Sardegna. I militari ipotizzano che il bambino sia morto per un malore.

