In quali regioni aumentano i ricoveri in terapia intensiva



L’occupazione dei reparti di terapia intensiva è in crescita in 4 Regioni, cioè Calabria (4%), Marche (2%), Puglia (3%) e Sicilia (4%) mentre è in diminuzione in altre 5, cioè Campania (4%), Friuli-Venezia Giulia (4%), Provincia Autonoma di Bolzano (1%), Sardegna (3%) e Veneto (2%).

