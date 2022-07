Inseguiti dai carabinieri, ladri di rame si schiantano contro un muro



È accaduto nella notte del 20 luglio a Sariano di Gropparello, in provincia di Piacenza: tre persone si sono introdotte in uno stabilimento dismesso per rubare cavi di rame ma sono state scoperte dai carabinieri.

Continua a leggere



È accaduto nella notte del 20 luglio a Sariano di Gropparello, in provincia di Piacenza: tre persone si sono introdotte in uno stabilimento dismesso per rubare cavi di rame ma sono state scoperte dai carabinieri.

Continua a leggere

Continua a leggere