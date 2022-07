“La mia vita da cameriere ai matrimoni di lusso: vertebre schiacciate, sfruttamento e 3,7 euro l’ora”



Fanpage.it continua a ricevere tante segnalazioni e storie legate al mondo del lavoro. Stefano ci racconta i suoi anni come cameriere in ristoranti di lusso al Sud: “Lavoravamo per i matrimoni dalle 9:00 alle 23:00 tutti i giorni tranne uno e mezzo a settimana per 1250 euro al mese per un totale di 75 ore settimanali e per un compenso di 3,7 euro l’ora”.

