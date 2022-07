La moto del fidanzato finisce contro un’auto, 14enne cade e muore travolta da un altro veicolo



Elisa Caressa, ragazzina di 14 anni di Trani, è morta in un tragico incidente stradale sulla Statale 16 Adriatica verso Bisceglie. La minore viaggiava a bordo della moto del fidanzato 18enne. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

