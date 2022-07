“La speculazione edilizia è un cancro che sta mangiando l’Italia”: la denuncia di Mercalli a Fanpage



Il professor Luca Mercalli commenta l’ultimo rapporto sul consumo di suolo in Italia: “Dati drammatici. Nel 2021 ci siamo mangiati altri 70 chilometri quadrati di suolo causando la scomparsa irreversibile di aree naturali e agricole per far posto a nuovi edifici, infrastrutture, centri commerciali… È come un cancro che si espande in metastasi”.

